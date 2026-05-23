Squads Rwanda vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 23.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Akayezu Martin
all rounder
Abega Julien
no information yet
Bimenyimana Zappy
bowler
Alembe Junior
no information yet
Cyusa Yves
batsman
Aminou Abdoulaye Nono
wicket keeper
Gumyusenge Daniel
all rounder
Antangana Roger
all rounder
Isaie Niyomugabo
batsman
Assengong Sun
all rounder
Khan Hamza
batsman
Bruno Nseke Toube
all rounder
Manishimwe Oscar
wicket keeper
Michel Iradukunda Jean
all rounder
Fortune Bomnyuy Veron
no information yet
Mugisha Israel
bowler
Fru Maxwell
bowler
Nadir Muhammad
no information yet
Kinga Honestly
no information yet
Ndikubwimana Didier
wicket keeper
Ntirenganya Ignace
bowler
Mpegna Faustin
bowler
Rukiriza Emile
bowler
Tchakou Idriss
batsman
Uwimana David
wicket keeper
Toube Alain Nseke
wicket keeper