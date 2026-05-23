Squads Rwanda vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 23.05.2026

T20i

RWA
RWA

108

CAM
CAM

107

Playing

RWA
RWA
CAM
CAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

RWA
RWA
CAM
CAM
First TeamSecond Team
Akayezu Martin

all rounder

Abega Julien

no information yet

Alembe Junior

no information yet

Cyusa Yves

batsman

Antangana Roger

all rounder

Assengong Sun

all rounder

Khan Hamza

batsman

Manishimwe Oscar

wicket keeper

Fortune Bomnyuy Veron

no information yet

Nadir Muhammad

no information yet

Kinga Honestly

no information yet

Ndikubwimana Didier

wicket keeper

Uwimana David

wicket keeper

Toube Alain Nseke

wicket keeper