Squads Kuwait vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 11.10.2026

T20i

KUW
KUW
MYA
MYA

Playing

KUW
KUW
MYA
MYA
First TeamSecond Team
Ahmed Nawaf

all rounder

Aung Thu Ya

wicket keeper

Aye Khin

batsman

Aslam Mohommed

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Farooq Muhammad

no information yet

Ko Aung Ko

all rounder

Idrees Adnan

all rounder

Khan Shiraz

all rounder

Maw Lwin

no information yet

Lathif Nimish

all rounder

Soe Nyein Cham

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Tun Ye Naing

wicket keeper

Wai Pyae Phyo

all rounder

Umar Muhammad

no information yet

Bench

KUW
KUW
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet