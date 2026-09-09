Squads Kuwait vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Ilyas
bowler
Aung Htet Lin
bowler
Ahmed Mirza
bowler
Aung Myat Thu
batsman
Ahmed Nawaf
all rounder
Aung Thu Ya
wicket keeper
Anto Clinto
batsman
Aye Khin
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Danu Paing
bowler
Bhavsar Meet
wicket keeper
Htun Nay Lin
bowler
Farooq Muhammad
no information yet
Ko Aung Ko
all rounder
Idrees Adnan
all rounder
Ko SwannHtet Ko
bowler
Khan Shiraz
all rounder
Maw Lwin
no information yet
Lathif Nimish
all rounder
Oo Htet Lin
batsman
M Mohammed Shafeeq
bowler
Soe Nyein Cham
all rounder
Monib Sayed
bowler
Thu Ko Ko Lin
bowler
Patel Usman
wicket keeper
Tun Ye Naing
wicket keeper
Sandaruwan Ravija
batsman
Wai Pyae Phyo
all rounder
Tahir Bilal
batsman
Umar Muhammad
no information yet
Match has not started yet