Squads Qatar vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 09.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amir Uzair
wicket keeper
Aung Htet Lin
bowler
Arshad Saqlain
batsman
Aung Myat Thu
batsman
Athamlebbe Mohammad Ahnaff
batsman
Aung Thu Ya
wicket keeper
Irshad Mohammed
all rounder
Aye Khin
batsman
Khan Ikramullah
bowler
Danu Paing
bowler
Khan Jassim
batsman
Htun Nay Lin
bowler
Khan Md Yousuf Ali
bowler
Ko Aung Ko
all rounder
Ko SwannHtet Ko
bowler
Kunjiraman Bipinkumar
no information yet
Maw Lwin
no information yet
Mirza Adnan
batsman
Oo Htet Lin
batsman
Mohammed Baig Mirza
batsman
Soe Nyein Cham
all rounder
Munchummal Bukhari
bowler
Thu Ko Ko Lin
bowler
Murad Muhammad
bowler
Tun Ye Naing
wicket keeper
Rathod Himanshu
all rounder
Wai Pyae Phyo
all rounder
Tanveer Muhammad
batsman
Match has not started yet