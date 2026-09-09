Squads Qatar vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 09.10.2026

T20i

QAT
QAT
MYA
MYA

Playing

QAT
QAT
MYA
MYA
First TeamSecond Team
Amir Uzair

wicket keeper

Aung Thu Ya

wicket keeper

Irshad Mohammed

all rounder

Aye Khin

batsman

Ko Aung Ko

all rounder

Kunjiraman Bipinkumar

no information yet

Maw Lwin

no information yet

Soe Nyein Cham

all rounder

Tun Ye Naing

wicket keeper

Rathod Himanshu

all rounder

Wai Pyae Phyo

all rounder

Bench

QAT
QAT
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet