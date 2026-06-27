Squads England vs New Zealand T20i ICC T20 World Cup, Women 27.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wyatt Danielle
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Jones Amy
wicket keeper
Gaze Izzy
wicket keeper
Dunkley Sophia
batsman
Sharp Izzy
all rounder
Capsey Alice
all rounder
Devine Sophie
all rounder
Knight Heather
batsman
Halliday Brooke
batsman
Kemp Freya
bowler
Green Maddy
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Kerr JM
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Patel Nensi
bowler
Smith Linsey
bowler
Tahuhu Lea
bowler
Bell Lauren
bowler
Illing Bree
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Coleman Tilly
no information yet
Devonshire Flora
all rounder
Filer Lauren
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Mair Rosemary
bowler
Wong Issy
bowler
Plimmer Georgia Ellen
batsman