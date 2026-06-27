Squads England vs New Zealand T20i ICC T20 World Cup, Women 27.06.2026

T20iThe Oval, London
ENG
ENG

164

NZL
NZL

163

Playing

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Kerr Amelia

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Gaze Izzy

wicket keeper

Sharp Izzy

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Bench

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Coleman Tilly

no information yet

Devonshire Flora

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Wong Issy

bowler