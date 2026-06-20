Squads Pakistan vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 20.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Feroza Gull
wicket keeper
Ferdous Juairiya
bowler
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Zafar Ayesha
batsman
Akhter Supta Sharmin
batsman
Javed Iram
batsman
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Jabeen Saira
no information yet
Mostari Sobhana
batsman
Riaz Aliya
all rounder
Akter Shorna
all rounder
Sana Fatima
all rounder
Moni Ritu
all rounder
Hassan Tuba
bowler
Khan Rabeya
bowler
Rubab Tasmia
no information yet
Akter Nahida
bowler
Sandhu Nashra
bowler
Akter Marufa
bowler
Iqbal Sadia
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Baig Diana
bowler
Khatun Fahima
bowler
Fatima Eyman
batsman
Khatun Sultana
bowler
Pervaiz Natalia
bowler
Nehar Taj
no information yet
Shamim Rameen
bowler
Trisha Fariha Islam
bowler