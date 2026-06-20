Squads Pakistan vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 20.06.2026

T20iRose Bowl, Hampshire
PAK
PAK

100

BAN
BAN

123

Playing

PAK
PAK
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Feroza Gull

wicket keeper

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Javed Iram

batsman

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Jabeen Saira

no information yet

Riaz Aliya

all rounder

Akter Shorna

all rounder

Sana Fatima

all rounder

Moni Ritu

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Bench

PAK
PAK
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Nehar Taj

no information yet