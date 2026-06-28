Squads South Africa vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 28.06.2026

T20iLord's, St John's Wood
RSA
RSA

118

BAN
BAN

117

Playing

RSA
RSA
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Nehar Taj

no information yet

Kapp Marizanne

all rounder

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

de Klerk Nadine

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Akter Shorna

all rounder

van Niekerk Dane

all rounder

Moni Ritu

all rounder

Jafta Sinalo

wicket keeper

Bench

RSA
RSA
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Luus Sune

all rounder

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Meso Karabo

wicket keeper

Reyneke Kayla

all rounder