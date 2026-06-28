Squads South Africa vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wolvaardt Laura
batsman
Ferdous Juairiya
bowler
Brits Tazmin
batsman
Nehar Taj
no information yet
Dercksen Annerie
batsman
Mostari Sobhana
batsman
Kapp Marizanne
all rounder
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
de Klerk Nadine
all rounder
Akhter Supta Sharmin
batsman
Tryon Chloe
all rounder
Akter Shorna
all rounder
van Niekerk Dane
all rounder
Moni Ritu
all rounder
Jafta Sinalo
wicket keeper
Khan Rabeya
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Akter Nahida
bowler
Khaka Ayabonga
bowler
Akter Marufa
bowler
Mlaba Nonkululeko
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Luus Sune
all rounder
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Meso Karabo
wicket keeper
Khatun Fahima
bowler
Reyneke Kayla
all rounder
Khatun Sultana
bowler
Trisha Fariha Islam
bowler