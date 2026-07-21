Squads Birmingham Phoenix vs MI London The hundred The Hundred 12.08.2026

The hundred

BIR
BIR
LON
LON

Playing

BIR
BIR
LON
LON
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Curran Sam

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Jacks Will

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Pooran Nicholas

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Pope Ollie

batsman

Roy Jason

batsman

Smeed Will

batsman

Tariq Usman

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

Sykes Ollie

no information yet

Bench

BIR
BIR
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet