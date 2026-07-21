Squads Birmingham Phoenix vs MI London The hundred The Hundred 12.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Boult Trent
bowler
Bethell Jacob
all rounder
Curran Sam
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Currie Scott
bowler
Gleeson Richard
bowler
Dickson Sean
batsman
Jack Eddie
bowler
Evans Laurie
batsman
Jacks Will
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Helm Tom
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Mahmood Saqib
bowler
Parkinson Callum
bowler
Montgomery Matthew
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
Pope Ollie
batsman
Rahman Mustafizur
bowler
Roy Jason
batsman
Smeed Will
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Tariq Usman
no information yet
Sowter Nathan
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Stone Olly
bowler
Wood Chris
bowler
Sykes Ollie
no information yet
Match has not started yet