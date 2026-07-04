Namibia Cricket Team Players

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Namibia

Wiese, David

Namibia

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

du Preez, Michau

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Julius, Joshuan

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Birkenstock, Karl Johan

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Ngupita, Mauritius

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Thakur, Sandeep Kumar

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Khan, Yasmeen

Namibia

van Zyl, Irene

Namibia

Wittmann, Sune Alet

Namibia

Diergaardt, Jurriene Arrasta

Namibia

Mwaaite, Wilka

Namibia

Foerster, Dietlind

Namibia

Green, Kayleen Ann

Namibia

Hamunyela, Victoria

Namibia

van der Merwe, Adri

Namibia

Gorases, Merczerly

Namibia

Mwatile, Mekelanye

Namibia

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Du Plessis, Franscois Schalk

Namibia

Badenhorst, Frans Hendrik

Namibia

Bergh, Franko Kerneels

Namibia

van Mollendorf, Erich

Namibia

Cock, Divan la

Namibia

van Schoor, Danie

Namibia

Kotze, JP

Namibia

Nel, Dewald

Namibia

Baard, Stephan Julian

Namibia

Wyk, Darren van

Namibia

Janse Van Rensburg, Gerhard Johannes Gerhard

Namibia

De Villiers, Johannes Arnoldus

Namibia

Jansen Van Vuuren, Zacheo Rudolf

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

van Wyk, Henry

Namibia

Brassell, Benjamin Keith

Namibia

Viljoen, Christoffel

Namibia

de Villiers, Jan-Izak

Namibia

Balt, Jan

Namibia

Ogden, Jessica

Namibia

Tuhadeleni, Saima

Namibia

Kejarukua, Eveleen Uahak

Namibia

Heingo, Max

Namibia

van Zyl, Edelle

Namibia

Visser, Leigh Marie

Namibia