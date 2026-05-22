Laura Marshall

T20 Blast, Women
The Blaze vs Yorkshire
T20 Blast, Women
BLA
181
YOR
179
Yorkshire vs Surrey
T20 Blast, Women
YOR
133
SUR
134
Somerset vs Yorkshire
T20 Blast, Women
SOM
177
YOR
138
Yorkshire vs Essex
T20 Blast, Women
YOR
143
ESS
146
Yorkshire vs Durham
T20 Blast, Women
YOR
134
DUR
155
Hampshire vs Yorkshire
T20 Blast, Women
HAM
174
YOR
132
Yorkshire vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
YOR
160
LAT
163
Yorkshire vs Somerset
T20 Blast, Women
YOR
210
SOM
199
Warwickshire vs Yorkshire
T20 Blast, Women
WAR
161
YOR
165
Lancashire Thunder vs Yorkshire
T20 Blast, Women
LAT
YOR
Yorkshire vs The Blaze
T20 Blast, Women
YOR
BLA