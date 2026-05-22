Laura Marshall

Laura Marshall

batsman

Full name:Laura Marshall
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings2
Not outs0
Runs9
Balls Faced10
Avg4.5
SR90
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest7
Hundreds0

Laura Marshall Schedule & Results

T20 Blast, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Winfield, Lauren

Winfield, Lauren

Langston, Beth

Langston, Beth

Hall, Grace

Hall, Grace

Cooper, Claudie

Cooper, Claudie

Thomas, Erin

Thomas, Erin

Slater, Rachel

Slater, Rachel

Duckworth, Rebecca

Duckworth, Rebecca

Ward, Maddie

Ward, Maddie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria