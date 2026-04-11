Natasha Eleni Farrant

Natasha Eleni Farrant

bowler

Full name:Natasha Eleni Farrant
Nationality:England

Teams

2026 Teams

MI London Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches61828
Innings61828
Overs42.164.496.4
Balls---
Maidens322
Runs190405636
Wickets51535
Avg382718.17
SR50.625.8616.57
Eco4.56.266.57
BB223
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches61828
Innings4411
Not outs133
Runs42746
Balls Faced681646
Avg1475.75
SR61.7643.75100
Fours503
Fifties000
Sixies000
Highest22312
Hundreds000

Natasha Eleni Farrant Schedule & Results

One-Day Cup, Women

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Scholfield, Paige

Scholfield, Paige