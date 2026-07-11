Squads London Spirit vs MI London The hundred The Hundred, Women 06.08.2026

The hundred

LON
LON
MI
MI

Playing

LON
LON
MI
MI
First TeamSecond Team
Dean Charlie

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Gray Eva

bowler

Gardner Jo

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Harris Grace

all rounder

Kapp Marizanne

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Scholfield Paige

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Wong Issy

bowler

Bench

LON
LON
MI
MI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet