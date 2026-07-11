Squads London Spirit vs MI London The hundred The Hundred, Women 06.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Coppack Kate Louise
all rounder
Anderson Ellie
bowler
Dean Charlie
all rounder
Capsey Alice
all rounder
Gibson Danielle
all rounder
Farrant Tash
bowler
Glenn Sarah
bowler
Franklin Phoebe
batsman
Gray Eva
bowler
Gardner Jo
no information yet
Griffith Cordelia
batsman
Gibb Daisy
no information yet
Harris Grace
all rounder
Kapp Marizanne
all rounder
Knight Heather
batsman
Lanning Meg
batsman
Munro Sophie
bowler
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Norgrove Abigale
batsman
Moore Kalea
bowler
Norris Tara
bowler
Odgers Rebecca
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Scholfield Paige
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Slater Rachel
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Smale Sophia
bowler
Wong Issy
bowler
Wellington Amanda
bowler
Match has not started yet