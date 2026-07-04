Nepal Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Nepal

Malla, Gyanendra

Nepal

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Patel, Kushal

England

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Singh Airee, Kamal

Nepal

Tamang, Surya

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Khadka, Paras

Nepal

Kumal, Arjun

Nepal

Dhami, Hemanta

Nepal

Khanal, Dev

Nepal

Singh, Rupesh

Nepal

Mahato, Kishore

Nepal

Sawad, Arjun

Nepal

Desai, Mrugng Monty

Sharaf, Pawan

Nepal

Bhurtel, Kushal

Nepal

Bhandari, Binod

Nepal

Bohara, Abinash

Nepal

Yadav, Bibek Kumar

Nepal

Chand, Aakash

Nepal

Sah, Anil

Nepal

Dhakal, Sagar

Nepal

Dhakal, Rijan

Nepal

Saud, Arjun

Nepal

Yadav, Santosh

Nepal

Bam, Lokesh

Nepal

Thagunna, Kiran

Yadav, Nandan

Nepal

Ahamad, Basir

Nepal

Alam, Shahab

Nepal

Ansari, Aadil

Nepal

Ahmed, Bashir

Nepal

Malla, Sher

Nepal

Joshi, Narayan

Khan, Rashid

Nepal