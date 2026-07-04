Follow us
Tye, Andrew
Australia
Marsh, Mitchell
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Morris, Lance
Allen, Finn
New Zealand
Holt, Baxter J
Behrendorff, Jason
Gannon, Cameron
Whiteman, Sam
Turner, Ashton
Paris, Joel
Kelly, Matthew
Richardson, Jhye
Hardie, Aaron
Fanning, Sam
Connolly, Cooper
Jackson, Bryce
Goodwin, Jayden
Wyllie, Teague
McKenzie, Hamish
Crawley, Zak
England
Hobson, Nick
Couch, Brody L
Haskett, Liam
Spoors, Matthew
Canada
Jennings, Keaton
Hurst, Matthew
Evans, Laurie
Payne, David
Eskinazi, Stevie
Curtis, Joel
Vernon, Josh
Wasley, Corey
Beardman, Mahli
Critchel, Keaton
Esterhuysen, Albert
Holt, Luke