Perth Scorchers Cricket Team Players

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Perth Scorchers

Tye, Andrew

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Agar, Ashton

Australia

Inglis, Josh

Australia

Morris, Lance

Australia

Allen, Finn

New Zealand

Holt, Baxter J

Australia

Behrendorff, Jason

Australia

Gannon, Cameron

Australia

Whiteman, Sam

Australia

Turner, Ashton

Australia

Paris, Joel

Australia

Kelly, Matthew

Australia

Richardson, Jhye

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Fanning, Sam

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Jackson, Bryce

Australia

Goodwin, Jayden

Australia

Wyllie, Teague

Australia

McKenzie, Hamish

Australia

Crawley, Zak

England

Hobson, Nick

Australia

Couch, Brody L

Australia

Haskett, Liam

Australia

Spoors, Matthew

Canada

Jennings, Keaton

England

Hurst, Matthew

England

Evans, Laurie

England

Payne, David

England

Eskinazi, Stevie

England

Curtis, Joel

England

Vernon, Josh

Australia

Wasley, Corey

Australia

Beardman, Mahli

Australia

Critchel, Keaton

Australia

Esterhuysen, Albert

Holt, Luke

Australia