Royal Challengers Bangalore Cricket Team Players

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Royal Challengers Bangalore

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Devine, Sophie

New Zealand

Burns, Erin

Australia

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

van Niekerk, Dane

South Africa

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Bose, Preeti

India

Singh, Renuka

India

Zanzad, Komal

India

Ghosh, Richa

India

Pawar, Sahana Shamsunder

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Roy, Indrani Tarun

India

Asha, Sobhana

India

Khemnar, Poonam Nanasaheb

India

Ahuja, Kanika S

India

Kasat, Disha Deepak

Harris, Grace

Australia

Bell, Lauren

England

Graham, Heather

Australia

Vastrakar, Pooja

India

Garth, Kim

Australia

Meghana, Sabbhineni

India

Rana, Sneh

India

Wareham, Georgia

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Dean, Charlie

England

de Klerk, Nadine

South Africa

Smith, Linsey

England

Voll, Georgia

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Shubha, Satheesh

India

Dil Bahadur, Simarn

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Bisht, Ekta

India

Pokharkar, Shradda Bhau

India

Bist, Raghvi Anand Singh

India

Joshitha, VJ

India

Parween, Nuzhat

India

Pawar, Jagravi Rajendra

India

Rawat, Prema

India

Prathyoosha, K

India

Naik, Gautami