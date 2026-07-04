St. Lucia Kings Cricket Team Players

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St. Lucia Kings

Shamsi, Tabraiz

South Africa

David, Tim

Australia

Seifert, Tim

New Zealand

Wiese, David

Namibia

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Qadir, Usman

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

McAllister, Jair

Cottoy, Keron

Saint Vincent and the Grenadines

Edwards, Larry

McSween, Preston

Jeremiah, Johann

Williams, Sean

Zimbabwe

Lugg, Leroy

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Mills, Tymal

England

Jones, Aaron

Barbados

Klaasen, Heinrich

South Africa

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Potgieter, Delano

South Africa

Sole, Chris

Scotland

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

du Plessis, Faf

South Africa

Hose, Adam

England

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Persaud, Ravendra

Chanderpaul, Shivnarine

Guyana

McKenzie, Micah

Gaston, Keon

Auguste, Ackeem

Clarke, Mc Kenny

Glenn, Javelle

Jamaica

Campbell, Khari

Thomas, Oshane

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Clarke, Rivaldo

Bootan, Jesse

Govia, Mikhil