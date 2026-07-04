Surrey Jaguars Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Surrey Jaguars

Cutting, Ben

Australia

Lister, Benjamin

New Zealand

Singh, Virandeep

Malaysia

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Das, Liton

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Stoinis, Marcus

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Hales, Alex

England

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

van Beek, Logan

Netherlands

Mayers, Kyle

Barbados

Behrendorff, Jason

Australia

Johnson, Spencer

Australia

McMullen, Brandon

Scotland

Dhaliwal, Navneet

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Khalid, Ammar

Canada

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Singh, Jatinder

Oman

Khan, Ayan

Oman

Singh, Harmeet

India

Cheema, Rizwan

Canada

Tariq, Hamza

Canada

Bhagwan, Udhaya

Canada

Akram, Mohammad

Pakistan

Singh, Pargat

India

Coulter-Nile, Nathan

Australia

Forde, Matthew

Barbados

Matharu, Jatinderpal

Canada

Sharma, Kairav

Patel, Sheel

Siddiqui, Junaid

Canada

Gill, Mansab

Canada

Khan, Ayaan

Spain

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Singh, Paragat

India

Singh, Jatinder

Matharu, Sunny

Joshi, Padam