Follow us
Cutting, Ben
Australia
Lister, Benjamin
New Zealand
Singh, Virandeep
Malaysia
Ahmed, Iftikhar
Pakistan
Haris, Mohammad
Hinds, Terrance
Trinidad and Tobago
Das, Liton
Bangladesh
Hossain, Afif
Stoinis, Marcus
Nabi, Mohammad
Afghanistan
Janat, Karim
Wasim Jr, Mohammad
Hales, Alex
England
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
van Beek, Logan
Netherlands
Mayers, Kyle
Barbados
Behrendorff, Jason
Johnson, Spencer
McMullen, Brandon
Scotland
Dhaliwal, Navneet
Canada
Movva, Shreyas
Khalid, Ammar
Narine, Sunil
Singh, Jatinder
Oman
Khan, Ayan
Singh, Harmeet
India
Cheema, Rizwan
Tariq, Hamza
Bhagwan, Udhaya
Akram, Mohammad
Singh, Pargat
Coulter-Nile, Nathan
Forde, Matthew
Matharu, Jatinderpal
Sharma, Kairav
Patel, Sheel
Siddiqui, Junaid
Gill, Mansab
Khan, Ayaan
Spain
Singh Baddhan, Harmeet
USA
Singh, Paragat
Matharu, Sunny
Joshi, Padam