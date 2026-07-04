First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

First Class Series Bangladesh A vs West Indies A

Carty, Keacy

Sint Maarten

Jordan, Akeem

Barbados

McCaskie, Zachary

Western Sahara

McAllister, Jair

Athanaze, Alick

Dominica

Mckenzie, Kirk

India

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Permaul, Veerasammy

Guyana

Imlach, Tevin

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Rahman Raja, Rejaur

Bangladesh

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Motie, Gudakesh

Guyana

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hasan, MD Musfik

Bangladesh

Sukkur, Irfan

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Reifer, Raymon

Barbados

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Hassan, Saif

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hossain, Shahadat

Bangladesh

King, Brandon

Jamaica

Phillip, Anderson

Trinidad and Tobago

Hossain, Rishad

Bangladesh

Hasan, Naeem

Bangladesh