ODI Series Sri Lanka vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Sri Lanka vs Afghanistan

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Ahmad, Qais

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan