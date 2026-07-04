Follow us
Karunaratne, Dimuth
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Hasaranga, Wanindu
Ahmad, Qais
Khan, Rashid
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
de Silva, Dhananjaya
Samarawickreme, Sadheera
Liyanage, Janith
Madushan, Pramod
Fernando, Asitha
Mathews, Angelo
Dananjaya, Akila
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
Chameera, Dushmantha
Shahidi, Hashmatullah
Ahmadzai, Yamin
Rehman, Zia-ur
Khil, Ikram Ali
Rahman, Abdul
Shah, Rahmat
Kamal, Shahidullah
Hussan, Riaz