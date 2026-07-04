T20 Series Bangladesh vs India, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Bangladesh vs India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Asha, Sobhana

India

Sharma, Deepti

India

Vaidya, Devika

India

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Kaur, Harmanpreet

India

Vastrakar, Pooja

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Ishaque, Saiqa

India

Meghana, Sabbhineni

India

Hemalatha, Dayalan

India

Deol, Harleen

India

Chhelaram Patel, Monica

India

Singh, Meghna

India

Khatun, Salma

Bangladesh

Mondal, Lata

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Jhilik, Rubya

Bangladesh

Bormon, Sathi Rani

Chetry, Uma

India

Anusha, Bareddy Malli

India

Kanojiya, Rashi Ashok Kumar

Khatun, Shorifa

Bangladesh

Sajana, Sajeevan

India

Islam, Habiba

Bangladesh