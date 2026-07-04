The Ashes Cricket Tournament Players

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The Ashes

Jacks, Will

England

Brook, Harry

England

Wood, Mark

England

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Atkinson, Gus

England

Lyon, Nathan

Australia

Boland, Scott

Australia

Cummins, Pat

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Neser, Michael

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Richardson, Jhye

Australia

Weatherald, Jake

Australia

Doggett, Brendan

Australia

Potts, Matty

England

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Crawley, Zak

England

Pope, Ollie

England

Webster, Beau

Australia

Carse, Brydon

England

Bethell, Jacob Graham

England

Smith, Jamie Luke

England

Tongue, Josh

England

Bashir, Shoaib

England

Smith, Steven Barry

Australia