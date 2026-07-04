Follow us
Jacks, Will
England
Brook, Harry
Wood, Mark
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Atkinson, Gus
Lyon, Nathan
Boland, Scott
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Neser, Michael
Hazlewood, Josh
Richardson, Jhye
Weatherald, Jake
Doggett, Brendan
Potts, Matty
Root, Joe
Stokes, Ben
Crawley, Zak
Pope, Ollie
Webster, Beau
Carse, Brydon
Bethell, Jacob Graham
Smith, Jamie Luke
Tongue, Josh
Bashir, Shoaib
Smith, Steven Barry