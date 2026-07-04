Follow us
Brook, Harry
England
Woakes, Chris
Wood, Mark
Duckett, Ben
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Marsh, Mitchell
Carey, Alex
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Lyon, Nathan
Boland, Scott
Renshaw, Matthew
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Murphy, Todd
Neser, Michael
Peirson, Jimmy
Hazlewood, Josh
Potts, Matty
Broad, Stuart
Root, Joe
Stokes, Ben
Robinson, Oliver
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Anderson, James
Pope, Ollie
Harris, Marcus
Bairstow, Jonny
Tongue, Josh