Test Series England vs India Cricket Tournament Players

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Test Series England vs India

Dawson, Liam

England

Brook, Harry

England

Woakes, Chris

England

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Jadeja, Ravindra

India

Rahul, KL

India

Thakur, Shardul

India

Yadav, Kuldeep

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Atkinson, Gus

England

Easwaran, Abhimanyu

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Deep, Akash

India

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Crawley, Zak

England

Pope, Ollie

England

Carse, Brydon

England

Cook, Sam

Chad

Bethell, Jacob Graham

England

Sudharsan, Sai

India

Singh, Arshdeep

India

Reddy, Nithish

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Overton, Jamie

England

Smith, Jamie Luke

England

Tongue, Josh

England

Bashir, Shoaib

England

Nair, Karun

India

Krishna, Prasidh

India

Bumrah, Jasprit

India

Kamboj, Anshul

India

Pant, Rishabh

India