Follow us
Dawson, Liam
England
Brook, Harry
Woakes, Chris
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Jadeja, Ravindra
India
Rahul, KL
Thakur, Shardul
Yadav, Kuldeep
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Atkinson, Gus
Easwaran, Abhimanyu
Jaiswal, Yashasvi
Deep, Akash
Root, Joe
Stokes, Ben
Crawley, Zak
Pope, Ollie
Carse, Brydon
Cook, Sam
Chad
Bethell, Jacob Graham
Sudharsan, Sai
Singh, Arshdeep
Reddy, Nithish
Jurel, Dhruv Chand
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Tongue, Josh
Bashir, Shoaib
Nair, Karun
Krishna, Prasidh
Bumrah, Jasprit
Kamboj, Anshul
Pant, Rishabh