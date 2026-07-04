Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Jamieson, Kyle
Southee, Tim
Wagner, Neil
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Kuggeleijn, Scott
Jacks, Will
England
Brook, Harry
Cox, Jordan
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
O'Rourke, William
Young, Will
Tickner, Blair
Woakes, Chris
Duckett, Ben
Ahmed, Rehan
Atkinson, Gus
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Potts, Matty
Broad, Stuart
Root, Joe
Stokes, Ben
Foakes, Ben
Leach, Jack
Stone, Olly
Robinson, Oliver
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Anderson, James
Pope, Ollie
Carse, Brydon
Bethell, Jacob Graham
Bashir, Shoaib