Squads Jammu And Kashmir vs Goa First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Dogra Paras
batsman
Alemao Felix Bernado
bowler
Hassan Yawer
no information yet
Bhujbal Shivendra
no information yet
Iqbal Qamran
batsman
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Khajuria Shubham
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Khanday Waseem Bashir
bowler
Kasvankar Yash
no information yet
Kumar Sunil Ram
bowler
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Lotra Sahil
bowler
Khutkar Manthan
bowler
Malik Umran
bowler
Koushik V
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Naik Ruthvik
bowler
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Nabi Aquib
bowler
Prabhudessai Suyash
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Pundir Shubham
all rounder
Tari Shubham
no information yet
Samad Abdul
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Sharma Rohit
bowler
Wagha Misal Darshan
all rounder
Sharma Rydham
no information yet
Yadav Lalit
all rounder
Sharma Vanshaj
no information yet
Singh Kawalpreet
no information yet
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Match has not started yet