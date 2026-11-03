Squads Jammu And Kashmir vs Goa First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

JAK
JAK
GOA
GOA

Playing

JAK
JAK
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Hassan Yawer

no information yet

Bhujbal Shivendra

no information yet

Kasvankar Yash

no information yet

Koushik V

bowler

Pundir Shubham

all rounder

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Sharma Rydham

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Sharma Vanshaj

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Bench

JAK
JAK
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet