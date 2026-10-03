Squads Uttar Pradesh vs Goa First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

UTP
UTP
GOA
GOA

Playing

UTP
UTP
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Juyal Aryan

wicket keeper

Kasvankar Yash

no information yet

Koushik V

bowler

Nigam Vipraj

all rounder

Sharma Karan

all rounder

Sharma Shivam

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Lalit

all rounder

Bench

UTP
UTP
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet