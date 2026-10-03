Squads Uttar Pradesh vs Goa First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Vaibhav
bowler
Bakhale Kashyap
batsman
Garg Priyam K
batsman
Dubhashi Samar Shravan
wicket keeper
Goswami Abhishek
batsman
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Juyal Aryan
wicket keeper
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Kaushik Madhav
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Khan Aquib
bowler
Kasvankar Yash
no information yet
Kumar Vijay
bowler
Khutkar Manthan
bowler
Mavi Shivam
bowler
Koushik V
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Parab Heramb
bowler
Sharma Aditya
bowler
Prabhudessai Suyash
batsman
Sharma Karan
all rounder
Sharma Shivam
all rounder
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Singh Rinku
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Tyagi Kunal
bowler
Tejrana Abhinav
no information yet
Veer Prashant
all rounder
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Wagha Misal Darshan
all rounder
Yadav Siddarth
bowler
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet