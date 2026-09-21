Squads Eastern Cape Linyathi vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 20.12.2026

List a

ECL
ECL
EAS
EAS

Playing

ECL
ECL
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Bossr Jerome

wicket keeper

Botha Eben

batsman

Johnson Juandre

wicket keeper

Forbes Keeran

no information yet

Ngcobo T

bowler

Malika Mncedisi

wicket keeper

Pillay Mekyle

all rounder

Matthews Dyllan

all rounder

Niemand Jason

all rounder

Posthumus Divan

all rounder

Nqolo Jerry

all rounder

Bench

ECL
ECL
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet