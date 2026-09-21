Squads Eastern Cape Linyathi vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 20.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bossr Jerome
wicket keeper
Classen Chad
bowler
Botha Eben
batsman
Felane Neo Siyabulela
bowler
de Klerk Jade
bowler
Johnson Juandre
wicket keeper
Dodd Joshua
bowler
Louis Rossouw Daniel
batsman
Fojela Phaphama
bowler
Lubbe Leander Juan
all rounder
Forbes Keeran
no information yet
Marshall Wesley
batsman
Hlatuka Thabile
bowler
Ngcobo T
bowler
Malika Mncedisi
wicket keeper
Pearse Mark
batsman
Marais Marco
batsman
Pillay Mekyle
all rounder
Matthews Dyllan
all rounder
Pillay Shaylen
batsman
Niemand Jason
all rounder
Posthumus Divan
all rounder
Nqolo Jerry
all rounder
Rasemene Andrew
bowler
Totana Thozama
bowler
Simelane Tumelo
bowler
van Zyl Nathaniel
all rounder
Tembela Thulani
batsman
van Zyl Nico
bowler
Visser Aron
batsman
Yikha Nonelela
batsman
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
Match has not started yet