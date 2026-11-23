Squads Eastern Cape Linyathi vs Garden Route Badgers List a List-A Shield South Africa 21.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bossr Jerome
wicket keeper
America Hershell Bradley
bowler
Botha Eben
batsman
Briesies Jethli Van
batsman
de Klerk Jade
bowler
Capell Blayde
wicket keeper
Dodd Joshua
bowler
Christensen Mathew
batsman
Fojela Phaphama
bowler
Gumede Khwezi
all rounder
Forbes Keeran
no information yet
Jardine Jarred
bowler
Hlatuka Thabile
bowler
Kaber Thomas
all rounder
Malika Mncedisi
wicket keeper
Karelse Tyrece
batsman
Marais Marco
batsman
Kotze Hanno
wicket keeper
Matthews Dyllan
all rounder
Majeza Sintu
bowler
Niemand Jason
all rounder
Malife Liabona
batsman
Nqolo Jerry
all rounder
Piedt Marcello
bowler
Totana Thozama
bowler
Smuts Kelly
batsman
van Zyl Nathaniel
all rounder
Terblanche Ruan
batsman
van Zyl Nico
bowler
Yikha Nonelela
batsman
Match has not started yet