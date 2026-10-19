Squads Eastern Cape Linyathi vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bossr Jerome
wicket keeper
Cook Mohamed Yassar
batsman
Botha Eben
batsman
Dlamini Nhlanhla
batsman
de Klerk Jade
bowler
Dukes Gareth
all rounder
Dodd Joshua
bowler
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Fojela Phaphama
bowler
Kenny Kieran
bowler
Forbes Keeran
no information yet
Kok Alexander
batsman
Hlatuka Thabile
bowler
Mahlokwana Gregory
bowler
Malika Mncedisi
wicket keeper
Mayet Muhammed
batsman
Marais Marco
batsman
Mkhatu Akhulile
all rounder
Matthews Dyllan
all rounder
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Niemand Jason
all rounder
Sigwili Ngazibini
bowler
Nqolo Jerry
all rounder
Snyman Jurie
bowler
Totana Thozama
bowler
van Niekerk Benjamin
bowler
van Zyl Nathaniel
all rounder
van Zyl Nico
bowler
Yikha Nonelela
batsman
Match has not started yet