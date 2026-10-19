Squads Eastern Cape Linyathi vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 17.01.2027

List a

ECL
ECL
MPU
MPU

Playing

ECL
ECL
MPU
MPU
First TeamSecond Team
Bossr Jerome

wicket keeper

Botha Eben

batsman

Dukes Gareth

all rounder

Forbes Keeran

no information yet

Malika Mncedisi

wicket keeper

Mkhatu Akhulile

all rounder

Matthews Dyllan

all rounder

Niemand Jason

all rounder

Nqolo Jerry

all rounder

Bench

ECL
ECL
MPU
MPU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet