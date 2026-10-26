Squads Eastern Cape Linyathi vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 24.01.2027

List a

ECL
ECL
NOC
NOC

Playing

ECL
ECL
NOC
NOC
First TeamSecond Team
Bossr Jerome

wicket keeper

Botha Eben

batsman

Kagisho Mohale

all rounder

Klijnhans Christoffel

no information yet

Forbes Keeran

no information yet

Malika Mncedisi

wicket keeper

Oakes Jason

wicket keeper

Matthews Dyllan

all rounder

Niemand Jason

all rounder

Nqolo Jerry

all rounder

Thomson Grant

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Bench

ECL
ECL
NOC
NOC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet