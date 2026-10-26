Squads Eastern Cape Linyathi vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bossr Jerome
wicket keeper
Britz Christopher
all rounder
Botha Eben
batsman
Kagisho Mohale
all rounder
de Klerk Jade
bowler
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Dodd Joshua
bowler
Klijnhans Christoffel
no information yet
Fojela Phaphama
bowler
Landsberg Juan
bowler
Forbes Keeran
no information yet
Mahlangu Victor
batsman
Hlatuka Thabile
bowler
Motswiri Emmanuel
all rounder
Malika Mncedisi
wicket keeper
Ntuli Tshepo
bowler
Marais Marco
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
Matthews Dyllan
all rounder
Qwabe Zakhele
bowler
Niemand Jason
all rounder
Terblanche Romano
all rounder
Nqolo Jerry
all rounder
Thomson Grant
all rounder
Totana Thozama
bowler
van Dyk Johan
bowler
van Zyl Nathaniel
all rounder
Van Rensburg Benjamin
bowler
van Zyl Nico
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
Yikha Nonelela
batsman
Walters Basheeru
bowler
Match has not started yet