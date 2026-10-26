Squads Garden Route Badgers vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 24.01.2027

List a

GRB
GRB
MPU
MPU

Playing

GRB
GRB
MPU
MPU
First TeamSecond Team
Capell Blayde

wicket keeper

Dukes Gareth

all rounder

Gumede Khwezi

all rounder

Kaber Thomas

all rounder

Kotze Hanno

wicket keeper

Mkhatu Akhulile

all rounder

Bench

GRB
GRB
MPU
MPU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet