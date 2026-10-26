Squads Garden Route Badgers vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
America Hershell Bradley
bowler
Cook Mohamed Yassar
batsman
Briesies Jethli Van
batsman
Dlamini Nhlanhla
batsman
Capell Blayde
wicket keeper
Dukes Gareth
all rounder
Christensen Mathew
batsman
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Gumede Khwezi
all rounder
Kenny Kieran
bowler
Jardine Jarred
bowler
Kok Alexander
batsman
Kaber Thomas
all rounder
Mahlokwana Gregory
bowler
Karelse Tyrece
batsman
Mayet Muhammed
batsman
Kotze Hanno
wicket keeper
Mkhatu Akhulile
all rounder
Majeza Sintu
bowler
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Malife Liabona
batsman
Sigwili Ngazibini
bowler
Piedt Marcello
bowler
Snyman Jurie
bowler
Smuts Kelly
batsman
van Niekerk Benjamin
bowler
Terblanche Ruan
batsman
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