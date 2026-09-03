Squads Mpumalanga Rhinos vs Garden Route Badgers List a List-A CSA One Day Cup Division 2 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Cook Mohamed Yassar
batsman
America Hershell Bradley
bowler
Dlamini Nhlanhla
batsman
Briesies Jethli Van
batsman
Dukes Gareth
all rounder
Capell Blayde
wicket keeper
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Christensen Mathew
batsman
Kenny Kieran
bowler
Gumede Khwezi
all rounder
Kok Alexander
batsman
Jardine Jarred
bowler
Mahlokwana Gregory
bowler
Kaber Thomas
all rounder
Mayet Muhammed
batsman
Karelse Tyrece
batsman
Mkhatu Akhulile
all rounder
Kotze Hanno
wicket keeper
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Majeza Sintu
bowler
Sigwili Ngazibini
bowler
Malife Liabona
batsman
Snyman Jurie
bowler
Piedt Marcello
bowler
van Niekerk Benjamin
bowler
Smuts Kelly
batsman
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