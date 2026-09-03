Squads Mpumalanga Rhinos vs Garden Route Badgers List a List-A CSA One Day Cup Division 2 20.09.2026

List a

MPU
MPU
GRB
GRB

Playing

MPU
MPU
GRB
GRB
First TeamSecond Team
Dukes Gareth

all rounder

Capell Blayde

wicket keeper

Gumede Khwezi

all rounder

Kaber Thomas

all rounder

Mkhatu Akhulile

all rounder

Kotze Hanno

wicket keeper

Bench

MPU
MPU
GRB
GRB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet