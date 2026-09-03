Squads Northern Cape vs Limpopo List a List-A CSA One Day Cup Division 2 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Britz Christopher
all rounder
Albanie Jesse-James
bowler
Kagisho Mohale
all rounder
Haasbroek Ruan
all rounder
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Hawken Eldred
bowler
Klijnhans Christoffel
no information yet
Kaestner Ludwig
batsman
Landsberg Juan
bowler
Maphekgola Patoona
bowler
Mahlangu Victor
batsman
Masondo Sizwe
wicket keeper
Motswiri Emmanuel
all rounder
Mokgoloboto Atwell
bowler
Ntuli Tshepo
bowler
Molefe Kgaudisa
bowler
Oakes Jason
wicket keeper
Peters Liam
batsman
Qwabe Zakhele
bowler
Radebe Don
bowler
Terblanche Romano
all rounder
Sesing Sello
batsman
Thomson Grant
all rounder
Steenkamp Louren
batsman
van Dyk Johan
bowler
Venter Morne
all rounder
Van Rensburg Benjamin
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
Walters Basheeru
bowler
Match has not started yet