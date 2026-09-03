Squads Northern Cape vs Limpopo List a List-A CSA One Day Cup Division 2 20.09.2026

List a

NOC
NOC
LIM
LIM

Playing

NOC
NOC
LIM
LIM
First TeamSecond Team
Kagisho Mohale

all rounder

Haasbroek Ruan

all rounder

Klijnhans Christoffel

no information yet

Masondo Sizwe

wicket keeper

Oakes Jason

wicket keeper

Thomson Grant

all rounder

Venter Morne

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Bench

NOC
NOC
LIM
LIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet