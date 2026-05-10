Charley Phillips

Charley Phillips

Full name:Charley Phillips
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

The Blaze Women

Welsh Fire Women

Charley Phillips Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Morris, Fi

Morris, Fi