Squads Karnataka vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Ansari Zeeshan
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Chaudhary Karan
no information yet
Dharmani Harshil
no information yet
Chaudhary Vaibhav
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Garg Priyam K
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Goswami Abhishek
batsman
Krishna Prasidh
bowler
Jurel Dhruv
wicket keeper
L Manvanth Kumar
all rounder
Juyal Aryan
wicket keeper
Manohar Abhinav
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Nair Karun
batsman
Panwar Vineet
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Sharma Rituraj
all rounder
Rahul KL
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Singh Rinku
batsman
Sharath BR
wicket keeper
Tyagi Kartik
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Veer Prashant
all rounder
Vyshak Vijaykumar
bowler
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Match has not started yet