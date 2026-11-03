Squads Karnataka vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

KAR
KAR
UTP
UTP

Playing

KAR
KAR
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Chaudhary Karan

no information yet

Dharmani Harshil

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

L Manvanth Kumar

all rounder

Juyal Aryan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Nair Karun

batsman

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Sharma Rituraj

all rounder

Rahul KL

batsman

Singh Adarsh

no information yet

Sharath BR

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet