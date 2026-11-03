Squads Mumbai vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

MUM
MUM
JHA
JHA

Playing

MUM
MUM
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Attarde Shashank

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Minz Robin

wicket keeper

Kotian Tanush

all rounder

Mohan Shikhar

no information yet

Pankaj Kumar

wicket keeper

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Sharma Shubh

no information yet

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Singh Rajandeep

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Tarmale Onkar

no information yet

Singh Utkarsh

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Bench

MUM
MUM
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet