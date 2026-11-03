Squads Mumbai vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Akash
wicket keeper
Arun Singh Vikash
bowler
Attarde Shashank
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Avasthi Mohit
bowler
Kumar Amit
no information yet
Deshpande Tushar
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Dsouza Sylvester
bowler
Manishi
bowler
Khan Musheer
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Khan Sarfaraz
batsman
Mishra Sushant
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Mohan Shikhar
no information yet
Lad Siddhesh
batsman
Pankaj Kumar
wicket keeper
Mulani Shams
all rounder
Quraishi Md Kounain
bowler
Patil Sairaj
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Sharma Rohit
batsman
Sharma Shubh
no information yet
Shedge Suryansh
batsman
Shekhar Saurabh
batsman
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Singh Rajandeep
all rounder
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Singh Sarabdeep
no information yet
Tamore Hardik
wicket keeper
Singh Shubham
bowler
Tarmale Onkar
no information yet
Singh Utkarsh
all rounder
Thakur Shardul
all rounder
Singh Virat
batsman
Match has not started yet