Squads England vs New Zealand Odi ODI Series England vs. New Zealand, Women 10.05.2026

OdiRiverside Ground, Chester-le-Street
ENG
ENG

211

NZL
NZL

210

Playing

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Lamb Emma

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Gaze Izzy

wicket keeper

Gibson Danielle

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Kerr JM

bowler

Coleman Tilly

no information yet

Illing Bree

all rounder

Bench

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Devonshire Flora

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Wong Issy

bowler