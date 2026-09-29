Squads Brisbane Heat vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 28.12.2026

T20

Brisbane

BRH
BRH
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Playing

BRH
BRH
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First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Alsop Tom

wicket keeper

Bryant Max

batsman

Carey Alex

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Ross Alex

batsman

McSweeney Nathan

all rounder

Short Matt

all rounder

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Wood Luke

bowler

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BRH
BRH
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet