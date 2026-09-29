Squads Brisbane Heat vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 28.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ali Hasan
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Boyce Cameron
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Bryant Max
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Dooley Patrick
bowler
Kelly Thomas
batsman
Haskett Liam
all rounder
Nielsen Harry
wicket keeper
Hearne Lachlan
batsman
Overton Jamie
bowler
Johnson Spencer
bowler
Pope Lloyd
bowler
Khawaja Usman
batsman
Ross Alex
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
Sangha Jason
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Short Matt
all rounder
Munro Colin
batsman
Thornton Henry
bowler
Neser Michael
all rounder
Wadia Jerssis
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Wood Luke
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Vidler Callum
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet