Squads Melbourne Renegades vs Perth Scorchers T20 Big Bash League 12.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Archer Michael
no information yet
Agar Ashton
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Brown Josh
batsman
Beardman Mahli
bowler
Dixon Harry
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Doggett Brendan
bowler
Evans Laurie
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Fanning Sam
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Khan Hassan
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Lyon Nathan
bowler
Jackson Bryce
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Kelly Matthew
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Marsh Mitchell
all rounder
Rogers Tom
bowler
Morris Lance
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Paris Joel
bowler
Spoors Matthew
batsman
Payne David
bowler
Sutherland Will
all rounder
Richardson Jhye
bowler
Zampa Adam
bowler
Turner Ashton
batsman
Match has not started yet