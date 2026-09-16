Squads Melbourne Renegades vs Perth Scorchers T20 Big Bash League 12.12.2026

T20

Melbourne

MRE
MRE
PSC
PSC

Playing

MRE
MRE
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Agar Ashton

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

O'Neill Fergus

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Sutherland Will

all rounder

Bench

MRE
MRE
PSC
PSC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet