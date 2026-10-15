Squads Perth Scorchers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 13.01.2027

T20

Perth

PSC
PSC
MRE
MRE

Playing

PSC
PSC
MRE
MRE
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Archer Michael

no information yet

Allen Finn

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

O'Neill Fergus

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Sutherland Will

all rounder

Bench

PSC
PSC
MRE
MRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet