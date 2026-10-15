Squads Perth Scorchers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 13.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Archer Michael
no information yet
Allen Finn
wicket keeper
Behrendorff Jason
bowler
Beardman Mahli
bowler
Brown Josh
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Dixon Harry
batsman
Evans Laurie
batsman
Doggett Brendan
bowler
Fanning Sam
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Jewell Caleb Paul
batsman
Inglis Josh
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Jackson Bryce
batsman
Lyon Nathan
bowler
Kelly Matthew
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Marsh Mitchell
all rounder
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Morris Lance
bowler
Rogers Tom
bowler
Paris Joel
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Payne David
bowler
Spoors Matthew
batsman
Richardson Jhye
bowler
Sutherland Will
all rounder
Turner Ashton
batsman
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet