Squads Lions vs North West Dragons T20 CSA T20 Challenge 02.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
De Swardt Ruan
wicket keeper
Dawood Junaid
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Lubbe Wihan
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Hermann Ronan
wicket keeper
Mungroo Kerwin
bowler
Magala Sisanda
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Makwetu Wandile
wicket keeper
Ngoepe Lesiba
batsman
Moreki Tshepo
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Prince Meeka-eel
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Seleka Caleb
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Senokwane Lesego
batsman
Rabada Kagiso
bowler
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Rickelton Ryan
wicket keeper
Van Tonder Raynard
batsman
Siboto Malusi
bowler
Sipamla Lutho
bowler
van Biljon Marco
all rounder
van Buuren Mitchell
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet