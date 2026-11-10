Squads Lions vs Western Province T20 T20 South Africa Cup 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Dawood Junaid
bowler
Bird Jonathan
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Burger Nandre
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Hendricks Beuran
bowler
Hermann Ronan
wicket keeper
James Juan
all rounder
Magala Sisanda
bowler
Kaplan Gavin
wicket keeper
Makwetu Wandile
wicket keeper
Kitime Sello Valintine
all rounder
Moreki Tshepo
bowler
Linde George
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Moore Edward
batsman
Peter Nqabayomzi
bowler
Mpongwana Mihlali
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Nyaku Onke
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Parnell Wayne
bowler
Siboto Malusi
bowler
Paterson Dane
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Simmonds Kyle
bowler
van Biljon Marco
all rounder
Smith Daniel
batsman
van Buuren Mitchell
all rounder
Verreynne Kyle
wicket keeper
Van der Dussen Rassie
batsman
Waqu Liyema
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Yaseen Vallie
batsman
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