Squads Lions vs Western Province T20 T20 South Africa Cup 14.11.2026

T20

LIO
LIO
WEP
WEP

Playing

LIO
LIO
WEP
WEP
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Hermann Ronan

wicket keeper

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Linde George

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

LIO
LIO
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet