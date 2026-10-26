Squads Western Province vs Lions T20 T20 South Africa Cup 07.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Abrahams Cole
batsman
Bird Jonathan
batsman
Dawood Junaid
bowler
Burger Nandre
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
De Zorzi Tony
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
Hendricks Beuran
bowler
Hamza Zubayr
batsman
James Juan
all rounder
Hermann Ronan
wicket keeper
Kaplan Gavin
wicket keeper
Magala Sisanda
bowler
Kitime Sello Valintine
all rounder
Makwetu Wandile
wicket keeper
Linde George
all rounder
Moreki Tshepo
bowler
Moore Edward
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Mpongwana Mihlali
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Nyaku Onke
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Parnell Wayne
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Paterson Dane
bowler
Siboto Malusi
bowler
Simmonds Kyle
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Smith Daniel
batsman
van Biljon Marco
all rounder
Verreynne Kyle
wicket keeper
van Buuren Mitchell
all rounder
Waqu Liyema
batsman
Van der Dussen Rassie
batsman
Yaseen Vallie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet