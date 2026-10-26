Squads Western Province vs Lions T20 T20 South Africa Cup 07.11.2026

T20

WEP
WEP
LIO
LIO

Playing

WEP
WEP
LIO
LIO
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

James Juan

all rounder

Hermann Ronan

wicket keeper

Kaplan Gavin

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Linde George

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

WEP
WEP
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet