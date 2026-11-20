Squads Baroda vs Delhi T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 30.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abhale Jay
no information yet
Arya Priyansh
batsman
Bharward Anant
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Desai Harsh
bowler
Dhull Yash
batsman
Gandhi Chintal
bowler
Lakra Dev
all rounder
Kakade Kartik
bowler
Rana Harshit
bowler
Meriwala Lukman
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Pandya Krunal
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Pania Bhanu
batsman
Sangwan Pradeep
bowler
Passi Amit
wicket keeper
Sharma Ishant
bowler
Patel Dhruv
bowler
Sharma Kshitiz
batsman
Pithiya Mahesh
batsman
Sharma Suyash
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Sharma Vaibhav
bowler
Sharma Shivalik
batsman
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Sheth Atit
all rounder
Sidhu Jonty
batsman
Singh Abhimanyu
no information yet
Singh Himmat
batsman
Singh Jyotsnil
batsman
Thareja Lakshay
wicket keeper
Solanki Vishnu
batsman
Tyagi Harsh
bowler
Sopariya Soyeb
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Match has not started yet