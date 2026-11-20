Match details Baroda vs Delhi T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 30.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 30, 2026 11:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Baroda Squad
|Players
|Abhale Jay, Bharward Anant, Desai Harsh, Gandhi Chintal, Kakade Kartik, Meriwala Lukman, Pandya Krunal, Pania Bhanu, Passi Amit, Patel Dhruv, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Singh Abhimanyu, Singh Jyotsnil, Solanki Vishnu, Sopariya Soyeb
|Bench
|no information yet
Delhi Squad
|Players
|Arya Priyansh, Badoni Ayush, Dhull Yash, Lakra Dev, Rana Harshit, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sangwan Pradeep, Sharma Ishant, Sharma Kshitiz, Sharma Suyash, Sharma Vaibhav, Shokeen Hrithik Rakesh, Sidhu Jonty, Singh Himmat, Thareja Lakshay, Tyagi Harsh, Vashisth Shivank, Vijayran Pranshu, Yadav Lalit
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet