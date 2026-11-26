Match details Delhi vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 02.12.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, December 02, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Delhi Squad
|Players
|Arya Priyansh, Badoni Ayush, Dhull Yash, Lakra Dev, Rana Harshit, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sangwan Pradeep, Sharma Ishant, Sharma Kshitiz, Sharma Suyash, Sharma Vaibhav, Shokeen Hrithik Rakesh, Sidhu Jonty, Singh Himmat, Thareja Lakshay, Tyagi Harsh, Vashisth Shivank, Vijayran Pranshu, Yadav Lalit
|Bench
|no information yet
Vidarbha Squad
|Players
|Chavan Nayan, Dubey Harsh Surendra, Dubey Saurabh, Dubey Shubham, Karnewar Akshay, Mahale Mandar, Nalkande Darshan, Parwani Dipesh, Sharma Jitesh, Shorey Dhruv, Taide Atharwa, Wadkar Akshay, Yadav Lalit
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet