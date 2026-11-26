Squads Delhi vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 02.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Chavan Nayan
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Dhull Yash
batsman
Dubey Saurabh
bowler
Lakra Dev
all rounder
Dubey Shubham
batsman
Rana Harshit
bowler
Karnewar Akshay
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Mahale Mandar
batsman
Saini Navdeep
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Sangwan Pradeep
bowler
Parwani Dipesh
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Sharma Jitesh
wicket keeper
Sharma Kshitiz
batsman
Shorey Dhruv
batsman
Sharma Suyash
bowler
Taide Atharwa
batsman
Sharma Vaibhav
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Sidhu Jonty
batsman
Singh Himmat
batsman
Thareja Lakshay
wicket keeper
Tyagi Harsh
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Vijayran Pranshu
all rounder
Match has not started yet