Squads Karnataka vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Abhale Jay
no information yet
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Bharward Anant
no information yet
Bhandage Manoj
all rounder
Desai Harsh
bowler
Bhatia Pranav
bowler
Gandhi Chintal
bowler
Bopana Rishi
batsman
Kakade Kartik
bowler
Chethan LR
wicket keeper
Meriwala Lukman
bowler
Dubey Praveen
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Gowtham Krishnappa
all rounder
Pania Bhanu
batsman
Hegde Shubhang
all rounder
Passi Amit
wicket keeper
Jose Nikin
batsman
Patel Dhruv
bowler
Kaverappa Vidwath
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Koushik V
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Sharma Shivalik
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Sheth Atit
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Singh Abhimanyu
no information yet
Padikkal Devdutt
batsman
Singh Jyotsnil
batsman
Pandey Manish
batsman
Solanki Vishnu
batsman
Rahul KL
batsman
Sopariya Soyeb
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet