Squads Karnataka vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

KAR
KAR
BAR
BAR

Playing

KAR
KAR
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Abhale Jay

no information yet

Bharward Anant

no information yet

Bhandage Manoj

all rounder

Chethan LR

wicket keeper

Pandya Krunal

all rounder

Hegde Shubhang

all rounder

Passi Amit

wicket keeper

Jose Nikin

batsman

Koushik V

bowler

Rathva Ninad

all rounder

L Manvanth Kumar

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Singh Abhimanyu

no information yet

Rahul KL

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet