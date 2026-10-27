Squads Kerala vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Bachhav Satyajeet
bowler
Asif KM
bowler
Bawne Ankit
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Bhandari Mandar
batsman
Baby Sachin
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Basith Abdul
all rounder
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Gopal Shreyas
all rounder
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Joseph Sijomon
bowler
Jadhav Kedar
batsman
Kumar Vinod
bowler
Kazi Azim
all rounder
Kunnummal Rohan
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Mhatre Siddharth
batsman
Naik Nikhil
wicket keeper
Nayanar Varun
wicket keeper
Ostwal Vicky
bowler
Nizar Salman
batsman
Pandit Sunny
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Pawale Vijay
all rounder
Saxena Jalaj
all rounder
Rathod Rushabh
wicket keeper
Thampi Basil
bowler
Shinde Dhanraj
all rounder
Vinod Vishnu
wicket keeper
Solanki Prashant
bowler
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet