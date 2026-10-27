Squads Kerala vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

KER
KER
MAH
MAH

Playing

KER
KER
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Asif KM

bowler

Basith Abdul

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Nayanar Varun

wicket keeper

Pandit Sunny

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Pawale Vijay

all rounder

Saxena Jalaj

all rounder

Rathod Rushabh

wicket keeper

Shinde Dhanraj

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet