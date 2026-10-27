Squads Maharashtra vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Ali Amit
all rounder
Bawne Ankit
batsman
Das Bikramkumar
batsman
Bhandari Mandar
batsman
Debnath Bikramjit
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Dey Rajat
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Majumder Sanjay
bowler
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Murasingh Manisankar
all rounder
Jadhav Kedar
batsman
Paul Chiranjit
bowler
Kazi Azim
all rounder
Paul Sankar
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Saha Viki
batsman
Mhatre Siddharth
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Naik Nikhil
wicket keeper
Sarkar Ajay
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Pandit Sunny
all rounder
Sultan Pravez
all rounder
Pawale Vijay
all rounder
Rathod Rushabh
wicket keeper
Shinde Dhanraj
all rounder
Solanki Prashant
bowler
Match has not started yet