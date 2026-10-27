Squads Maharashtra vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

MAH
MAH
TRI
TRI

Playing

MAH
MAH
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Dey Rajat

batsman

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Saha Viki

batsman

Naik Nikhil

wicket keeper

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Pandit Sunny

all rounder

Sultan Pravez

all rounder

Pawale Vijay

all rounder

Rathod Rushabh

wicket keeper

Shinde Dhanraj

all rounder

Bench

MAH
MAH
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet