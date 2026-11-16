Squads Mi Cape Town vs Pretoria Capitals T20 SA20 14.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Corbin
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Boult Trent
bowler
Dawood Junaid
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Janat Karim
all rounder
Jacks Will
batsman
Khan Rashid
bowler
Lubbe Wihan
batsman
Lategan Dan
no information yet
Maharaj Keshav
bowler
Linde George
all rounder
Mahmood Saqib
bowler
Luus Tristan
bowler
Majola Buyanda
no information yet
Moores Tom
wicket keeper
Makhanya Sibonelo
batsman
Piedt Dane
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Overton Craig
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Parsons Bryce
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Peters Gideon
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Prince Meeka-eel
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Russell Andre
all rounder
Smith Jason
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Snyman Jacques
all rounder
Smeed Will
batsman
Van der Dussen Rassie
batsman
Williams Lizaad
bowler
van Vuuren Tiaan
all rounder
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet